«الجمارك» تعلن عن 25 وظيفة إدارية وقيادية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الجمارك السعودية عن توفر (25) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة, بالمسميات التالية:
- مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية
- مشرف اول انظمة الحوسبة الافتراضية – البنية التحتية
- مشرف امن معلومات – البنية التحتية
- مشرف أول انظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
- مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية
- مساعد مستشار
- مراقب / اول – المراقبة المركزية
- محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية
- مأمور عهدة – إدارة المستودعات
- كبير أخصائيين خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية
- كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية
- كبير أخصائيين إدارة الهوية – البنية التحتية
- كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
- رئيس قسم علاقات التقنية
- رئيس قسم تسليم المنتجات الرقمية
- رئيس قسم تحليل الحلول الرقمية
- رئيس قسم اول حوسبة المستخدم – البنية التحتية
- رئيس قسم اول الشبكات – البنية التحتية
- رئيس قسم اول الاتصالات – البنية التحتية
- رئيس قسم اول ادارة خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية
- رئيس قسم اول ادارة الهوية – البنية التحتية
- رئيس قسم إدارة أداء التقنية
- أمين سر
- أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أخصائي أول تخطيط تقني
– الشروط العامة:
– سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية
• وأشارت الجمارك السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).