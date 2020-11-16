«الجمارك» تعلن عن 25 وظيفة إدارية وقيادية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الجمارك السعودية عن توفر (25) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة, بالمسميات التالية:

مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية

مشرف اول انظمة الحوسبة الافتراضية – البنية التحتية

مشرف امن معلومات – البنية التحتية

مشرف أول انظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية

مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية

مساعد مستشار

مراقب / اول – المراقبة المركزية

محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية

مأمور عهدة – إدارة المستودعات

كبير أخصائيين خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية

كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية

كبير أخصائيين إدارة الهوية – البنية التحتية

كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية

رئيس قسم علاقات التقنية

رئيس قسم تسليم المنتجات الرقمية

رئيس قسم تحليل الحلول الرقمية

رئيس قسم اول حوسبة المستخدم – البنية التحتية

رئيس قسم اول الشبكات – البنية التحتية

رئيس قسم اول الاتصالات – البنية التحتية

رئيس قسم اول ادارة خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية

رئيس قسم اول ادارة الهوية – البنية التحتية

رئيس قسم إدارة أداء التقنية

أمين سر

أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخصائي أول تخطيط تقني

– الشروط العامة:

– سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية

• وأشارت الجمارك السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).