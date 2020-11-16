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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجمارك» تعلن عن 25 وظيفة إدارية وقيادية.. التفاصيل ورابط التقديم

«الجمارك» تعلن عن 25 وظيفة إدارية وقيادية.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر (25) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة, بالمسميات التالية:

  • مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية
  • مشرف اول انظمة الحوسبة الافتراضية – البنية التحتية
  • مشرف امن معلومات – البنية التحتية
  • مشرف أول انظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
  • مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية
  • مساعد مستشار
  • مراقب / اول – المراقبة المركزية
  • محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية
  • مأمور عهدة – إدارة المستودعات
  • كبير أخصائيين خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية
  • كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية
  • كبير أخصائيين إدارة الهوية – البنية التحتية
  • كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
  • رئيس قسم علاقات التقنية
  • رئيس قسم تسليم المنتجات الرقمية
  • رئيس قسم تحليل الحلول الرقمية
  • رئيس قسم اول حوسبة المستخدم – البنية التحتية
  • رئيس قسم اول الشبكات – البنية التحتية
  • رئيس قسم اول الاتصالات – البنية التحتية
  • رئيس قسم اول ادارة خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية
  • رئيس قسم اول ادارة الهوية – البنية التحتية
  • رئيس قسم إدارة أداء التقنية
  • أمين سر
  • أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • أخصائي أول تخطيط تقني

– الشروط العامة:

–  سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية

• وأشارت الجمارك السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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