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يعمل على خفض نسبة السكر في الدم … إليك 10 فوائد مذهلة للجرجير

يعمل على خفض نسبة السكر في الدم … إليك 10 فوائد مذهلة للجرجير
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تواصل – وكالات:

يعد الجرجير من الخضروات المفيدة لصحة الجسم لاحتوائه على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، التي ربما يغفل عنها البعض، كما أنه يحتوي على مكونات تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض.

أورد موقع “هيلث لاين” الأمريكي أبرز 10 فوائد للجرجير، الذي يعد أحد مكونات مائدة الطعام عند الفقراء والأغنياء على السواء لأن تناوله يوفر للجسم فوائد متنوعة، تساهم في حمايته من الأمراض المزمنة مثل السكري ومحاربة الشيخوخة، إضافة إلى كونه منشطا عاما للجسم.

إليك أبرز الفوائد التي يتميز بها الجرجير:
1- يحتوي الجرجير على كمية أكبر من فيتامين “سي” مقارنة بالبرتقال.

2- يحتوي على كمية من حمض الفوليك أكثر من الموز.

3- يمتلك الجرجير كمية من الحديد أكثر من السبانخ.

4- يحتوي الجرجير على كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب.

5- يعد مصدرا للعديد من الفيتامينات منها (إيه – بي 6 – بي 12).

6- يحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

7- له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تجلط الدم والحماية من الجلطات.

8- يعمل الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بصورة تساهم في حماية القلب.

9- يحتوي الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في حماية الجسم من التعرض لهشاشة العظام.

10- يساهم في تحسن حالة العين ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم كما أنه يساعد على حركة الأمعاء ويخلصها من المواد الضارة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    بدر

    كيف اطريقه تفصيلي