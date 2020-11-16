الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إصابات بانفجار ضخم في محطة وقود بطهران (فيديو)

إصابات بانفجار ضخم في محطة وقود بطهران (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع انفجار ضخم في محطة وقود بطهران، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وتبين أن الحادث ناجم عن حريق في صهريج داخل محطة وقود في منطقة محصنة شرق طهران، فيما اتضح أن المحطة كانت فارغة من السيارات لحظة وقوع الانفجار.

وأظهر المقطع اشتعال النيران في صهريج وقود تصل سعته إلى 20 ألف لتر خلال تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران، كما تمت السيطرة عليه.

 

مواد ذات صلة

«التجارة» تشهِّر بصاحب محطة للغش في المعايرة وبيع وقود ناقص الكمية

«التجارة» تشهِّر بصاحب محطة للغش في المعايرة وبيع وقود ناقص الكمية

«وزير الخارجية»: ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا

«وزير الخارجية»: ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا

مقتل وإصابة 53 بانفجار خط أنابيب غاز بالعراق

مقتل وإصابة 53 بانفجار خط أنابيب غاز بالعراق

التلفزيون الإيراني يُعلن: وفاة جديدة بـ«فيروس كورونا» كل ثلاث دقائق

التلفزيون الإيراني يُعلن: وفاة جديدة بـ«فيروس كورونا» كل ثلاث دقائق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة