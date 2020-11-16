إصابات بانفجار ضخم في محطة وقود بطهران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع انفجار ضخم في محطة وقود بطهران، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وتبين أن الحادث ناجم عن حريق في صهريج داخل محطة وقود في منطقة محصنة شرق طهران، فيما اتضح أن المحطة كانت فارغة من السيارات لحظة وقوع الانفجار.

وأظهر المقطع اشتعال النيران في صهريج وقود تصل سعته إلى 20 ألف لتر خلال تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران، كما تمت السيطرة عليه.