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«الجنيد» يكشف أساليب لصوص الإنترنت عبر التداول بالعملات الرقمية

«الجنيد» يكشف أساليب لصوص الإنترنت عبر التداول بالعملات الرقمية
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تواصل – فريق التحرير:

حذر سمير الجنيد الخبير التقني والمختص في تقنية المعلومات من لصوص الإنترنت، وجرائم الاحتيال عبر تداول الفوركس والعملات الرقمية.

وقال الجنيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ما بعد حيلة تداول الفوركس؛ بدأ لصوص الانترنت باللجوء لخدع جديدة ومنها التداول بالعملات الرقمية، وإنشاء صفحات ومواقع وهمية لذلك.

وأضاف سمير الجنيد أن من أساليب لصوص الانترنت الاحتيالية:

• إيهام الشخص بأنهم منصة لعملة رقمية جديدة وسعرها منخفض جداً وسيتضاعف خلال أيام.

• أسعار مخفضة للعملات المعروفة مثل بيتكوين.

 

 

 

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