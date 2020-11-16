«الجنيد» يكشف أساليب لصوص الإنترنت عبر التداول بالعملات الرقمية

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حذر سمير الجنيد الخبير التقني والمختص في تقنية المعلومات من لصوص الإنترنت، وجرائم الاحتيال عبر تداول الفوركس والعملات الرقمية.

وقال الجنيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ما بعد حيلة تداول الفوركس؛ بدأ لصوص الانترنت باللجوء لخدع جديدة ومنها التداول بالعملات الرقمية، وإنشاء صفحات ومواقع وهمية لذلك.

وأضاف سمير الجنيد أن من أساليب لصوص الانترنت الاحتيالية:

• إيهام الشخص بأنهم منصة لعملة رقمية جديدة وسعرها منخفض جداً وسيتضاعف خلال أيام.

• أسعار مخفضة للعملات المعروفة مثل بيتكوين.