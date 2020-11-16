«الجنيد» يكشف أساليب لصوص الإنترنت عبر التداول بالعملات الرقمية

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حذر سمير الجنيد الخبير التقني والمختص في تقنية المعلومات من لصوص الإنترنت، وجرائم الاحتيال عبر تداول الفوركس والعملات الرقمية.
وقال الجنيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ما بعد حيلة تداول الفوركس؛ بدأ لصوص الانترنت باللجوء لخدع جديدة ومنها التداول بالعملات الرقمية، وإنشاء صفحات ومواقع وهمية لذلك.
وأضاف سمير الجنيد أن من أساليب لصوص الانترنت الاحتيالية:
• إيهام الشخص بأنهم منصة لعملة رقمية جديدة وسعرها منخفض جداً وسيتضاعف خلال أيام.
• أسعار مخفضة للعملات المعروفة مثل بيتكوين.
مابعد حيلة تداول#الفوركس
بدأ لصوص#الانترنتباللجوء لخدع جديدة ومنها
⚠️التداول بالعملات الرقمية
وانشاء صفحات ومواقع وهمية لذلك
ومن أساليبهم:
⚫ ايهام الشخص بأنهم منصة لعملة رقمية جديدة وسعرها منخفض جداً وسيتضاعف خلال أيام
⚫ اسعار مخفضة للعملات المعروفة مثل بيتكوينpic.twitter.com/5h5hZ2faoQ
— سمير الجنيد (@SamirJunaid)November 16, 2020