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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الراجحي» يطلق موقعاً إلكترونياً لرعاية «ذوي الإعاقة»

«الراجحي» يطلق موقعاً إلكترونياً لرعاية «ذوي الإعاقة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم الاثنين عن إطلاق الموقع الإلكتروني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكن الدخول عليه من الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضاف الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تمت مراعاة معايير الوصول الشامل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء المحتوى المعرفي لهم.

 

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