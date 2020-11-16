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«آل الشيخ» يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية لـ«التعليم الإلكتروني»

«آل الشيخ» يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية لـ«التعليم الإلكتروني»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني د.حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني، وذلك بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية لدعم وتطوير برامج التعليم الإلكتروني، وانطلاقًا من دور المركز في رفع جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من د.أندرياس شلايشر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ود.جينفير ماثيس من منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني، ود.أندرياس بلوم من البنك الدولي، ود.مارك براون من المعهد الوطني للتعليم الرقمي، ود.بول ليفرير الخبير الدولي، ود.تانيا جوستن من المركز الوطني لأبحاث التعليم عن بُعد والتقنيات المتقدمة، ود.ديب أدير من منظمة كواليتي ماترز، ود.فينغتشون مياو من منظمة اليونسكو.

وتتمثل مهام اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في القرارات والتوجهات الاستراتيجية والأفكار المستقبلية، وتقييمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والمراجعة الدورية لممارسات ومعايير التعليم الإلكتروني، ومراجعة نتائج الدراسات والتقارير الدورية، وتقديم توصيات لتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني في المملكة، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالمياً، ودعم مكانة وحضور المملكة وإبراز إنجازاتها في التعليم الإلكتروني.

 

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