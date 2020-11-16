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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«النقل» توضح تفاصيل جديدة بشأن الطرق المدشنة في مكة المكرمة (فيديو)

«النقل» توضح تفاصيل جديدة بشأن الطرق المدشنة في مكة المكرمة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حدد مدير فرع وزارة النقل بمكة المكرمة، المهندس خالد العتيبي، اليوم الاثنين، موعد الانتهاء من الـ8 مشروعات الجديدة للطرق بمحافظات المنطقة، والتي تم تدشينها بالأمس.

وقال العتيبي، خلال حديثه لقناة “السعودية”، أن المشروعات تشمل تحويل الطريق الساحلي إلى طريق سريع، بالإضافة إلى عدد من التقاطعات العليا، واستكمال أعمال بعض الطرق.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 3 مراحل للمشروعات المخطط لإنهائها بشكل كامل 2021، مؤكدًا أنه جار العمل على المراحل السبع المتبقية من المشروعات، والتي بلغ حجم الإنجاز بمراحلها العشر أكثر من 50% من المشروعات.

 

 

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