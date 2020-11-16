الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

81 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز.. تعرف على الوثائق المطلوبة

81 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز.. تعرف على الوثائق المطلوبة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد (81) وظيفة شاغرة ومشغولة بمتعاقدين على اللائحة الصحية لعام 1442هـ، حيث ترغب الإدارة في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سيكون عبر موقع الجامعة الالكتروني، اعتباراً من يوم الاحد 1442/4/7هـ الموافق 2020/11/22م ولمدة خمسة أيام .

وأضافت الجامعة أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة على الرابط التالي (اضغط هنا).

– الوثائق المطلوبة
  • الهوية الوطنية.
  • المؤهل العلمي المطلوب.
  • الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية .
  • السيرة الذاتية.
  • شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول .

مواد ذات صلة

لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»

وظائف شاغرة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»

205 وظائف عبر بوابة «العمل عن بعد».. الشروط والمزايا ورابط التسجيل

205 وظائف عبر بوابة «العمل عن بعد».. الشروط والمزايا ورابط التسجيل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>