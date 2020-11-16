81 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز.. تعرف على الوثائق المطلوبة

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد (81) وظيفة شاغرة ومشغولة بمتعاقدين على اللائحة الصحية لعام 1442هـ، حيث ترغب الإدارة في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سيكون عبر موقع الجامعة الالكتروني، اعتباراً من يوم الاحد 1442/4/7هـ الموافق 2020/11/22م ولمدة خمسة أيام .

وأضافت الجامعة أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة على الرابط التالي (اضغط هنا).

– الوثائق المطلوبة