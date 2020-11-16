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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على طريقة حجز موعد لزيارة صندوق التنمية العقارية

تعرّف على طريقة حجز موعد لزيارة صندوق التنمية العقارية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن نظام حجز المواعيد لمراجعي فروع الصندوق المنتشرة بمناطق المملكة كافة.

وعبر تغريدة لحساب الصندوق الرسمي على موقع تويتر، قال الصندوق: “الآن مواعيدك معنا صارت بضغطة زر، ادخل موقعنا واحجز الوقت اللي يناسبك”، مُشيرًا إلى الرابط المخصص لحجز المواعيد (اضغط هنا).

وكان المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي قد أشار إلى أن قطاع الإسكان نجح بكل اقتدار وبحلول تمويلية وسكنية وبرامج فعالة بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية؛ ليتحول بكل تأكيد إلى قصة نجاح غير مسبوقة بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تم رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47% في عام 2016م إلى 60% خلال 4 سنوات متجاوزين الهدف للعام 2020م بـ8%.

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