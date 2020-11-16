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الجواب الكافي لمن يشكك في صحيح البخاري لـ«ابن باز» (فيديو)

الجواب الكافي لمن يشكك في صحيح البخاري لـ«ابن باز» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، رد فيه على تشكيك وإساءة البعض لصحيح الإمام البخاري.

وأكد الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه ليس في الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة.

وقال الشيخ ابن باز كل ما في الصحيحين من أحاديث صحيحة وتلقتها الأمة بالقبول وبينوا أن ما فيهما صحيح مُسلم ومقبول، وقد يُسمى بعضه حسنا لكن في الجملة صحيح.

وتابع الشيخ العلامة ابن باز أن الأحاديث في الصحيحين صحيحة ومقبولة ومتلقاة بقواعد أهل العلم.

الجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، أكد أن الطعن في صحيح البخاري ليس لذات البخاري، وإنما المقصود به الطعن في السنة ولذلك يعمد من يقوم بذلك على أصح كتاب ويطعن فيه لأن ما دونه أسهل .

 

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التعليقات (١٣)اضف تعليق

  1. ١٣
    مرام

    عمل مبارك اللهم بارك في القائيمن على هذا العمل خير الجزاء

  2. ١٢
    أبوعبدالله

    جهد رائع
    جزاكم الله خير

  3. ١١
    وليد الأسمري

    خير استخدام للتقنية هو تطوعيها في خدمة الدين والقران والسنة

  4. ١٠
    شكراً

    شكراً عطاءات العلم على المبادرة والعمل
    شكراً مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على الدعم
    شكراً دار الكمال المتحدة علىالتنفيذ والتطوير
    شكراً تواصل على النشر والتغطية

  5. ٩
    عبدالرحمن الريس

    عودتنا دوماً مؤسسة الراجحي الخيرية على مبادرات خيرية وعلمية ممتميزة وما عطاءات إلا بذرة لأعمال قادمة

  6. ٨
    .

    الله يعطيكم العافية

  7. ٧
    ام العزي

    جزاكم الله خير

  8. ٦
    طالبة العقيدة

    خطوة ممتازة ,, ولكن اعتقد الموقع صمم بطريقة تقنيا تعد قديمة بعض الشيء
    لكن نأمل يكون فيه تحديث قادم

  9. ٥
    محمد

    جهد مبارك تشكرون عليه

  10. ٤
    الهنوف

    بارك الله فيكم

  11. ٣
    مهند عسيري

    كتب الله اجركم

  12. ٢
    مي العلي

    جزاكم الله خير
    ودعواتنا لكل من ساند وشارك
    لا حرمكم الله الأجر

  13. ١
    نعم المال الصالح

    سليمان الراجحي
    نعم الرجل الصالح
    نعم المال الصالح

    الله يطيل بعمرك على طاعته