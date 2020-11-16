الجواب الكافي لمن يشكك في صحيح البخاري لـ«ابن باز» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، رد فيه على تشكيك وإساءة البعض لصحيح الإمام البخاري.
وأكد الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه ليس في الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة.
وقال الشيخ ابن باز كل ما في الصحيحين من أحاديث صحيحة وتلقتها الأمة بالقبول وبينوا أن ما فيهما صحيح مُسلم ومقبول، وقد يُسمى بعضه حسنا لكن في الجملة صحيح.
وتابع الشيخ العلامة ابن باز أن الأحاديث في الصحيحين صحيحة ومقبولة ومتلقاة بقواعد أهل العلم.
الجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، أكد أن الطعن في صحيح البخاري ليس لذات البخاري، وإنما المقصود به الطعن في السنة ولذلك يعمد من يقوم بذلك على أصح كتاب ويطعن فيه لأن ما دونه أسهل .
جواب كافي لمن يشكك
في#صحيح_البخاريpic.twitter.com/c76tapKx4x
— ابو عهد اليافعي (@ABU_AHAD_)November 15, 2020
عمل مبارك اللهم بارك في القائيمن على هذا العمل خير الجزاء
جهد رائع
جزاكم الله خير
خير استخدام للتقنية هو تطوعيها في خدمة الدين والقران والسنة
شكراً عطاءات العلم على المبادرة والعمل
شكراً مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على الدعم
شكراً دار الكمال المتحدة علىالتنفيذ والتطوير
شكراً تواصل على النشر والتغطية
عودتنا دوماً مؤسسة الراجحي الخيرية على مبادرات خيرية وعلمية ممتميزة وما عطاءات إلا بذرة لأعمال قادمة
الله يعطيكم العافية
جزاكم الله خير
خطوة ممتازة ,, ولكن اعتقد الموقع صمم بطريقة تقنيا تعد قديمة بعض الشيء
لكن نأمل يكون فيه تحديث قادم
جهد مبارك تشكرون عليه
بارك الله فيكم
كتب الله اجركم
جزاكم الله خير
ودعواتنا لكل من ساند وشارك
لا حرمكم الله الأجر
سليمان الراجحي
نعم الرجل الصالح
نعم المال الصالح
الله يطيل بعمرك على طاعته