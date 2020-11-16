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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% بعد الإعلان عن نتائج لقاح موديرنا

أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% بعد الإعلان عن نتائج لقاح موديرنا
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تواصل – وكالات:

قفز خام برنت بأكثر من 4% ، مساء اليوم الاثنين، بعد النتائج المبهرة للقاح شركة “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا.

ووسع سعر الخام الدولي “نفط خام برنت” من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين ليقفز بأكثر من 4% ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد الإعلان عن نتائج لقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس كورونا، واستنادا على آمال الطلب على النفط فى أسيا، عقب بيانات التكرير فى الصين والناتج المحلي الإجمالي فى اليابان.

كما عزز من أسعار النفط الامتثال القياسي لتحالف “أوبك بلس” بتنفيذ حصص التخفيضات ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.

 

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