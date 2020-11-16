أمانة مكة تطرح منافسة «رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية»

تواصل – واس:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلجنة تأهيل المتنافسين عن طرح منافسة ” رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها” ، تهدف إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية مُحدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

ودعت اللجنة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية، ورفع مستنداتهم إلى لجنة التأهيل مشتملة على خبراتهم والكوادر الفنية والإمكانيات المتاحة لديهم، عبر البريد الالكتروني qcq@holymakkah.gov.sa حتى تتمكن أمانة العاصمة المقدسة من تأهيل المقاولين حسب الإجراءات المتبعة، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ الإعلان.