العلامة “الخضير”: الطعن في صحيح البخاري ليس لذاته وإنما المقصود به السنة

تواصل – فريق التحرير :
أكد الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير ، أن الطعن في صحيح البخاري ليس لذات البخاري ، وإنما المقصود به الطعن في السنة ولذلك يعمد من يقوم بذلك على أصح كتاب ويطعن فيه لأن ما دونه أسهل .
وقال الخضير : ” الذي يطعن في رسول الله صلى الله وسلم ، لا يحتاج أن يطعن في أبي بكر ، أو أحد الصحابة لأنهم طعنوا في قدوته” .
وأضاف : “وكذلك الذي يطعن في أبي هريرة ، لا يحتاج أن يطعن فيما دونه لأن الذي يطعن في أبي هريرة فقد ارتاح من نصف السنة” .
وأشار الخضير إلى أن هذه خطة أعداء ، فالقاتل يعمد إلى الرأس ، فإذا قطع الرأس انتهى الجسد .
واختتم قائلاً : “إذا عرفنا سلف أمثال هؤلاء ، سنجد أن الذين ردوا السنة هم الخوارج ثم تلاهم المعتزلة .”
🔊🟢 الطعن في صحيح البخاري! – بصوت معالي الشيخ عبدالكريم الخضير#فوائد_الخضيرhttps://t.co/qOYRpbMglz
— د. عبدالكريم الخضير (@ShKhudheir)November 16, 2020