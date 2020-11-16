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العلامة “الخضير”: الطعن في صحيح البخاري ليس لذاته وإنما المقصود به السنة

العلامة “الخضير”: الطعن في صحيح البخاري ليس لذاته وإنما المقصود به السنة
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تواصل – فريق التحرير :

أكد الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير ، أن الطعن في صحيح البخاري ليس لذات البخاري ، وإنما المقصود به الطعن في السنة ولذلك يعمد من يقوم بذلك على أصح كتاب ويطعن فيه لأن ما دونه أسهل .

وقال الخضير : ” الذي يطعن في رسول الله صلى الله وسلم ، لا يحتاج أن يطعن في أبي بكر ، أو أحد الصحابة لأنهم طعنوا في قدوته” .

وأضاف : “وكذلك الذي يطعن في أبي هريرة ، لا يحتاج أن يطعن فيما دونه لأن الذي يطعن في أبي هريرة فقد ارتاح من نصف السنة” .

وأشار الخضير إلى أن هذه خطة أعداء ، فالقاتل يعمد إلى الرأس ، فإذا قطع الرأس انتهى الجسد .

واختتم قائلاً : “إذا عرفنا سلف أمثال هؤلاء ، سنجد أن الذين ردوا السنة هم الخوارج ثم تلاهم المعتزلة .”

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