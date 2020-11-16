«موديرنا» الأمريكية تزف بشرى سارة بشأن لقاحها ضد «كورونا»: ثبتت فعاليته بنسبة 94.5%

تواصل – وكالات :

أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثبتت فعاليته بنسبة 94.5%.

وقالت الشركة، في بيان اليوم: “خلال المرحلة الثالثة من مراحل تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ثبت استيفاء اللقاح للمعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة للفعالية، وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 94.5%”.

وأضافت أن “تجارب المرحلة الثالثة استندت إلى تحليل حالات فيروس كورونا المؤكدة”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا” ستيفان بانسيل: “هذه لحظة محورية في مسيرة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا”، مضيفا: “هذه النتيجة الإيجابية من دراستنا للمرحلة الثالثة قد أعطتنا التأكيد السريري أن لقاحنا يمكن أن يقي من مرض كوفيد-19 بما في ذلك الحالات الخطرة”.