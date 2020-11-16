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«أمانة جدة» تستعيد أرض حديقة من مواطن وضع يده عليها وأقام منزلاً

«أمانة جدة» تستعيد أرض حديقة من مواطن وضع يده عليها وأقام منزلاً
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تواصل – فريق التحرير :

تمكنت أمانة محافظة جدة من استعادة أرضاً حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1.4 ألف متر مربع ، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وأكدت الأمانة أن القرار جاء باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته .

وقد انتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للمكية العامة للدولة.

وأشارت الأمانة إلى أنه جرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

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