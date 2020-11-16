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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الشورى» يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي
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تواصل – فريق التحرير :

عقدت اليوم جلسة مجلس الشورى العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي ، برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام البنك المركزي السعودي.

كما وافق المجلس على تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/ 4 / 1393 هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.

من جهة أخرى رفع رئيس مجلس الشورى يرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على افتتاحه -رعاه الله- بحضور سمو ولي العهد – يحفظه الله – عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء الماضي أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وإلقاءه الخطاب الملكي السنوي في المجلس.

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