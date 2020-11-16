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ابتكار تقنية لرصد وقت إصابة الجسم بفيروس كورونا

ابتكار تقنية لرصد وقت إصابة الجسم بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

طور باحثون هولنديون من معهد هوبريخت وجامعة أوترخت تقنية متقدمة، لمراقبة وقت الإصابة بالعدوى الفيروسية مباشرة.

ويتوقع الباحثون أنه يمكن استخدام هذه التقنية لدراسة مجموعة متنوعة من الفيروسات، بما في ذلكفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، لذلك فإن التقنية المسماة”VIRIM“(التصوير في الوقت الحقيقي لعدوى الفيروس)، لها قيمة كبيرة لاكتساب المزيد من الرؤى حول عدوى الفيروس في جسم الإنسان.

 

وحتى الآن، يمكن أن توفر التقنيات المتاحة فقط لمحة سريعة عن الخلايا المصابة بالفيروس، بمعنى آخر، يمكن للباحثين رؤية الخلايا المصابة في وقت معين، لكن لم يكن من الممكن مراقبة عملية العدوى بالفيروس من البداية إلى النهاية.

ولهذا تعمل تقنية المجهر المطورة حديثًا“ VIRIM“على تصوير المسار الكامل لعدوى الفيروس في المختبر بدقة كبيرة.

ويقول سان بورسما، الباحث الرئيسي للدراسة: ”تتيح لنا هذه الطريقة الجديدة معالجة العديد من الأسئلة المهمة حول الفيروسات، كما تعد تقنيةVIRIMواحدة من أدق الطرق التي تسمح للباحثين بتتبع مسار العدوى من البداية.

 

ويضيف بورسما: ”يمكن أن تسهم هذه المعرفة في تطوير العلاجات، كما تتيح علاجات أكثر كفاءة، ونأمل في التخفيف من تأثير الفيروسات على المجتمع“.

 

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