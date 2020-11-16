الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأعلى منذ عام 2011.. «سار» تكشف عن حجم المعادن المنقولة خلال شهر أكتوبر الماضي

الأعلى منذ عام 2011.. «سار» تكشف عن حجم المعادن المنقولة خلال شهر أكتوبر الماضي
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، المهندس خالد الحربي عن حجم المعادن التي تم نقلها خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقاً لـ” الاقتصادية”، أوضح ” الحربي” أن الشركة استطاعت خلال شهر (أكتوبر) الماضي نقل أكثر من مليون طن من المعادن المختلفة التي تنوعت بين الفوسفات، البوكسايت، الكبريت المصهور وحامض الفوسفوريك، بوزن إجمالي بلغ 1065062 طنا وهو الرقم الأعلى شهريا الذي تحققه «سار» منذ بدء خدماتها لنقل المعادن عام 2011″.

وأضاف” الحربي” أن الشركة استطاعت تجاوز مستهدفاتها في نقل المواد التعدينية عبر عدة وجهات، من حزم الجلاميد حتى رأس الخير، ومن البعيثة حتى ميناء رأس الخير، ومن منجم واسط إلى مشروع وعد الشمال، ومن مشروع وعد الشمال حتى ميناء رأس الخير على سواحل الخليج العربي عبر 118 رحلة قاطعة مسافة تجاوزت 280 ألف كيلو متر لنقل المعادن بين الوجهات من خلال 11 ألف عربة تم تفريغها لهذا الغرض.

وأشار المهندس الحربي، إلى أن هذا الإنجاز يأتي لطبيعة التعاون المثمر والشراكة النوعية بين شركة سار وشركة التعدين العربية السعودية «معادن» بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن تلقي رسائل ومكالمات تنتحل اسمها

تنبيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن تلقي رسائل ومكالمات تنتحل اسمها

كيف يتم التأكد من إصابة الشخص بداء السكري؟.. استشاري يجيب

كيف يتم التأكد من إصابة الشخص بداء السكري؟.. استشاري يجيب

«الحصيني» يتوقع : هطول أمطار وتساقط البَرَد خلال الساعات القادمة على عدة مناطق

«الحصيني» يتوقع : هطول أمطار وتساقط البَرَد خلال الساعات القادمة على عدة مناطق

هل تتعرض المملكة لموجة ثانية من فيروس كورونا؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل تتعرض المملكة لموجة ثانية من فيروس كورونا؟.. استشاري يوضح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>