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“ترامب” مُغرداً على تويتر: “فُزت بالانتخابات”

“ترامب” مُغرداً على تويتر: “فُزت بالانتخابات”
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تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت بداية الشهر الجاري.

 واعتبر “ترامب” في تغريدة سابقة أن منافسه “جو بايدن” فاز في الانتخابات  التي وصفها بالمزورة، حيث أشار إلى وجود الكثير من الأدلة التي توثق حدوث تزوير واسع خلال الانتخابات الرئاسية في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها.

 وأضاف قائلا : “هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق للناخبين في وجود دليل قاطع على عدم السماح لمراقبي الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالتواجد في غرف عد الاقتراع. في ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكلها مخالف للدستور”.

 

 

 

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