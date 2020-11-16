الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مشكلة تفاجئ مستخدمي «‌iPhone 12‌ mini» بعد يومين من إطلاقه

مشكلة تفاجئ مستخدمي «‌iPhone 12‌ mini» بعد يومين من إطلاقه
0

تواصل – وكالات :

أعلن عدد كبير من مستخدمي هواتف iPhone 12 mini عن وجود مشكلات في حساسية شاشة القفل منذ استلام هواتفهم.

وعبر المستخدمون عن المشكلات في المنتديات الرسمية وغير الرسمية، مشيرين إلى أن المشكلة تظهر عند التمرير لأعلى من أسفل في شاشة القفل باستخدام أصابعهم لإلغاء قفل الجهاز أو عند الضغط على أزرار المصباح أو الكاميرا في شاشة القفل ، وفقاً لموقع إرم نيوز نقلاً عن موقع ”ماك رومرز“ .

وقال المستخدمون الجدد إن الشاشة لا تتعرف دائمًا على أوامر الضغط أو التمرير سريعًا لإلغاء القفل، ورجح البعض أن نقص الاستجابة قد يكون مشكلة في التوصيل أو حلقات النظام الكهربي، نظرًا للتقارير التي تفيد بأن المشكلة تنحل من تلقاء نفسها عند توصيل الهاتف بشاحن حائط أو عند لمس الإطار دون علبة.

وبالرغم من ذلك، ليس هناك سبب واضح للمشكلة وما إذا كانت متعلقة بالجهاز نفسه أم تحديث البرامج، ولم ترد شركة ”أبل“ على المشكلة، إلا أنه يمكن للشركة أن تصدر تحديثًا لحل المشكلة قريبًا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق شركة ”أبل“ هاتف iPhone 12 mini بسعر 699 دولارًا، وهو أصغر وأخف هاتف يعمل بالجيل الخامس في سوق الهواتف الذكية.

مواد ذات صلة

«الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات «أبل»

«الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات «أبل»

«أبل» تعتزم إطلاق أول جهاز iPad مزود بشاشة LED في هذا الموعد 

«أبل» تعتزم إطلاق أول جهاز iPad مزود بشاشة LED في هذا الموعد 

«ريدمي» تعتزم إطلاق أحدث إصداراتها Redmi Note 9.. تعرّف على المزايا

«ريدمي» تعتزم إطلاق أحدث إصداراتها Redmi Note 9.. تعرّف على المزايا

«هواوي» تستعد لإطلاق مكبر صوتي ذكي.. تعرّف على مميزاته

«هواوي» تستعد لإطلاق مكبر صوتي ذكي.. تعرّف على مميزاته

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>