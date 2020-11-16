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ماذا يفعل من يضره الاغتسال بسبب البرد أو المرض ؟ .. العلامة «الفوزان» يجيب (فيديو)

ماذا يفعل من يضره الاغتسال بسبب البرد أو المرض ؟ .. العلامة «الفوزان» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح الفوزان ، كيف يتصرف من يضره الاغتسال بسبب البرد أو ربو في صدره .

وقال الفوزان ، إنه يمكن لمن يخشى الاغتسال أن يتيمم بالتراب ويكفيه هذا إذا خشي على نفسه من استعمال الماء، ومن ثم يصلي.

واستشهد الفوزان بالآية السادسة من سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .

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