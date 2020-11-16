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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توقعات الأرصاد لطقس اليوم : رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعات الأرصاد لطقس اليوم : رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
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تواصل – واس :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك و على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية الى شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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