الشيخ «المطلق»: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السنة.. وهذا ردّ العلامة «الفوزان» على من يشكك بـ«الصحيح» 

تواصل – فريق التحرير:
أكد معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء فضل الإمام البخاري على الأمة وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ردًا على كلام المشككين بصحيح البخاري.
وقال الشيخ “المطلق”: “الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته وحفظه وإتقانه وفقهه وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن.
وتابع: “قال إمام الأئمة ابن خزيمة: «ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري»”.
ومن جانب آخر؛ تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على المشككين في صحيح البخاري يقول فيه : “أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل، وإما منحرف والعياذ بالله”، وأضاف ردًا على سؤال عن كثرة أحاديث النبي ﷺ رغم حياته القصيرة: “حياة النبي ﷺ ليست مثلك، فالنبي ﷺ بورك له في علمه وعمله وفي دعوته”.
من ناحيته، قال الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي:” إن أصح كتاب بعد كتاب الله -عز وجل- هو صحيح البخاري باتفاق أهل العلم قاطبة، ثم أمام هذا الطوفان العارم تجد من يطعن في البخاري ويشكك فيه ويدعو لتشكيل لجان لتنقيحه وتمحيصه وهذا عين الجهل، ولكن من لم يعرف أحوال هؤلاء العلماء لا يعلم مقدار ما ورثونا من علوم”.
وتابع “العصيمي”، إن الجهل بعلماء الإسلام يُبين الواجب على طلبة العلم من ان يتزودوا بالعلم الأصيل وأن يتفقهوا في علوم الإسلام وأن يبينوا للناس الدين ويذبوا عن حياض الإسلام.
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🔴 الطاعنون في#الامام_البخاري.. وواجبنا تجاه حملتهم !
للشَّيخ د. صالح العصيمي – وفَّقه الله –@Osaimi0543
• التكملة:https://t.co/g6hWqUjHaM
#صحيح_البخاري
.pic.twitter.com/LDS1HXNMJI
— قُطوف العصيمي (@Qutofosaimi)November 15, 2020
عمل مبارك اللهم بارك في القائيمن على هذا العمل خير الجزاء
جهد رائع
جزاكم الله خير
خير استخدام للتقنية هو تطوعيها في خدمة الدين والقران والسنة
شكراً عطاءات العلم على المبادرة والعمل
شكراً مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على الدعم
شكراً دار الكمال المتحدة علىالتنفيذ والتطوير
شكراً تواصل على النشر والتغطية
عودتنا دوماً مؤسسة الراجحي الخيرية على مبادرات خيرية وعلمية ممتميزة وما عطاءات إلا بذرة لأعمال قادمة
الله يعطيكم العافية
جزاكم الله خير
خطوة ممتازة ,, ولكن اعتقد الموقع صمم بطريقة تقنيا تعد قديمة بعض الشيء
لكن نأمل يكون فيه تحديث قادم
جهد مبارك تشكرون عليه
بارك الله فيكم
كتب الله اجركم
جزاكم الله خير
ودعواتنا لكل من ساند وشارك
لا حرمكم الله الأجر
سليمان الراجحي
نعم الرجل الصالح
نعم المال الصالح
الله يطيل بعمرك على طاعته