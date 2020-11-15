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الشيخ «المطلق»: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السنة.. وهذا ردّ العلامة «الفوزان» على من يشكك بـ«الصحيح» 

الشيخ «المطلق»: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السنة.. وهذا ردّ العلامة «الفوزان» على من يشكك بـ«الصحيح» 
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تواصل – فريق التحرير:

أكد معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء فضل الإمام البخاري على الأمة وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ردًا على كلام المشككين بصحيح البخاري.

وقال الشيخ “المطلق”: “الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته وحفظه وإتقانه وفقهه وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن.

وتابع: “قال إمام الأئمة ابن خزيمة: «ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري»”.

ومن جانب آخر؛ تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على المشككين في صحيح البخاري يقول فيه : “أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل، وإما منحرف والعياذ بالله”، وأضاف ردًا على سؤال عن كثرة أحاديث النبي ﷺ  رغم حياته القصيرة: “حياة النبي ﷺ  ليست مثلك، فالنبي ﷺ بورك له في علمه وعمله وفي دعوته”.

 

 

من ناحيته، قال الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي:” إن أصح كتاب بعد كتاب الله -عز وجل- هو صحيح البخاري باتفاق أهل العلم قاطبة، ثم أمام هذا الطوفان العارم تجد من يطعن في البخاري ويشكك فيه ويدعو لتشكيل لجان لتنقيحه وتمحيصه وهذا عين الجهل، ولكن من لم يعرف أحوال هؤلاء العلماء لا يعلم مقدار ما ورثونا من علوم”.

وتابع “العصيمي”، إن الجهل بعلماء الإسلام يُبين الواجب على طلبة العلم من ان يتزودوا بالعلم الأصيل وأن يتفقهوا في علوم الإسلام وأن يبينوا للناس الدين ويذبوا عن حياض الإسلام.

 

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التعليقات (١٣)اضف تعليق

  1. ١٣
    مرام

    عمل مبارك اللهم بارك في القائيمن على هذا العمل خير الجزاء

  2. ١٢
    أبوعبدالله

    جهد رائع
    جزاكم الله خير

  3. ١١
    وليد الأسمري

    خير استخدام للتقنية هو تطوعيها في خدمة الدين والقران والسنة

  4. ١٠
    شكراً

    شكراً عطاءات العلم على المبادرة والعمل
    شكراً مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على الدعم
    شكراً دار الكمال المتحدة علىالتنفيذ والتطوير
    شكراً تواصل على النشر والتغطية

  5. ٩
    عبدالرحمن الريس

    عودتنا دوماً مؤسسة الراجحي الخيرية على مبادرات خيرية وعلمية ممتميزة وما عطاءات إلا بذرة لأعمال قادمة

  6. ٨
    .

    الله يعطيكم العافية

  7. ٧
    ام العزي

    جزاكم الله خير

  8. ٦
    طالبة العقيدة

    خطوة ممتازة ,, ولكن اعتقد الموقع صمم بطريقة تقنيا تعد قديمة بعض الشيء
    لكن نأمل يكون فيه تحديث قادم

  9. ٥
    محمد

    جهد مبارك تشكرون عليه

  10. ٤
    الهنوف

    بارك الله فيكم

  11. ٣
    مهند عسيري

    كتب الله اجركم

  12. ٢
    مي العلي

    جزاكم الله خير
    ودعواتنا لكل من ساند وشارك
    لا حرمكم الله الأجر

  13. ١
    نعم المال الصالح

    سليمان الراجحي
    نعم الرجل الصالح
    نعم المال الصالح

    الله يطيل بعمرك على طاعته