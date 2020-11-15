«نيوم» يفتح باب القبول في برنامج الابتعاث لطلاب الثانوية

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مشروع نيوم، عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم آخر العام الدراسي الحالي، حيث يستمر فتح باب القبول حتى 27 نوفمبر 2020.
ودعا مشروع نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقعها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
#نيومتعلن عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر لغاية 27 نوفمبر2020.
ودعت الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع#نيوم
رابط التسجيلhttps://t.co/lyTdPzBAPQpic.twitter.com/EJFMIiRHFl
— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal)November 15, 2020