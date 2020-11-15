«نيوم» يفتح باب القبول في برنامج الابتعاث لطلاب الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مشروع نيوم، عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم آخر العام الدراسي الحالي، حيث يستمر فتح باب القبول حتى 27 نوفمبر 2020.

ودعا مشروع نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقعها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).