«المواصفات والمقاييس»: 6 أنواع من السيارات ممنوع استيرادها للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الاثنين، مجموعة من أنواع السيارات الممنوع استيرادها للمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن السيارات الممنوعة استيرادها تتمثل في المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدلة المقود من اليمين إلى اليسار والتي سبق أن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب.

وأضافت هيئة المواصفات والمقاييس أن المنع يشمل السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود والموسومة بـ”سالفاج” وهي التي تعرضت لأضرار كبيرة والخردة.

وأشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنه يمكن الاستعلام عن السيارة قبل استيرادها من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).