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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توفّر فرص عمل للنزلاء .. المديرية العامة للسجون تطلق منصة «رؤية صلة»

توفّر فرص عمل للنزلاء .. المديرية العامة للسجون تطلق منصة «رؤية صلة»
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تواصل – واس:

أطلقت المديرية العامة للسجون، منصة ” رؤية صلة”، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم “، وشركة صلة، وذلك بمقر إصلاحية الرياض.

وتهدف المنصة إلى توفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بعد، حيث تتولى “صلةً” تدريب وتأهيل السجناء قبل إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من المديرية العامة للسجون على تصميم برامج إصلاحية متميزة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة، لتطوير مهارات النزلاء وتهيئتهم لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم وبعد انتهائها.

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