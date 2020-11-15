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نصائح مهمة قبل الشراء.. مطور عقاري يزف بشرى سارة بشأن أسعار العقارات (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

توقع المطور العقاري المعماري تركي الحصيني، انخفاض أسعار العقار قريبا، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين من قبل وزارة الإسكان وبرنامج سكني.

وقال الحصيني، خلال استضافته مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن تملك المسكن الآن أصبح أسهل من قبل، إذ يتم اختيار التصميم الذي يرغب فيه المستفيد إلكترونيًا، وشراءه ثم إصدار الرخصة في وقت قياسي.

وتابع “أننا وصلنا إلى نسبة 60% تملك المواطنين للمسكن، ومن المُخطط له أن نصل إلى نسبة 62% بحلول 2025، مؤكدًا أن هناك مشاريع سكنية كثيرة يتم الإعلان عنها؛ لذلك لا يوجد أزمة حاليًا.

وأضاف أن نسبة التملك أصبحت عالية الآن مع كثرة المشاريع، وننصح بعدم الشراء بالأسعار العالية الآن، خاصة بالنسبة للأراضي التي لا يوجد بها خدمات، مضيفاً أنه يمكن للمستهلك أو من يرغب في الشراء أن يشتري فيلا في حي أو موقع مطور قديم ويقوم بتعميرها أو هدمها وإعادة بنائها، أفضل من شراء أرض ليس بها خدمات.

وأشار الحصيني إلى أن أسعار الأراضي أصبحت مرتفعة جدًا، إذ وصل المتر إلى 3 آلاف ريال خارج الرياض ودون إمكانيات، مؤكدًا على ضرورة تخفيض تلك الأسعار.

وختم المطور العقاري تركي الحصيني بقوله “إن المواطن أصبح واعيًا الآن ولا يشتري من أي شخص دون ضمانات، خاصة مع فرض ضريبة 5% على المطورين العقاريين”.

 

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