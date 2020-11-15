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القبض على شخص وثق مشاهد تمس الآداب العامة عبر تطبيقات التواصل بالرياض

القبض على شخص وثق مشاهد تمس الآداب العامة عبر تطبيقات التواصل بالرياض
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تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص وثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر).

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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