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نجران.. إغلاق 43 قاعة أفراح ومحلاً تجارياً لمخالفة الإجراءات الاحترازية

نجران.. إغلاق 43 قاعة أفراح ومحلاً تجارياً لمخالفة الإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إغلاق 23 قاعة أفراح ومناسبات و20 محلاً تجاريًّا لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، كما اعتمد إغلاق 16 مسجدًا لوجودها وسط مساكن عشوائية للعمالة وثبوت تزايد الحالات الإيجابية بها.

وأوضحت الإمارة، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الطارئ برئاسة أمير نجران من مقر الشؤون الصحية لمناقشة مستجدات فيروس كورونا في المنطقة، حيث استعرض ما جرى رصده من إقامة مناسبات اجتماعية بالمجالس الخاصة والضيافات بالمخالفة للتعليمات.

كما وجه أمير نجران باستدعاء المستضيف المخالف لدى شرطة المنطقة وتطبيق العقوبة بحقه مقابل اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية.

وأوصى أمير منطقة نجران بتنظيم عمل المتطوعين عند مداخل الجوامع، بجانب التشديد على الكفلاء والعمالة فيما يتصل بالمساكن العشوائية وغير المناسبة.

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