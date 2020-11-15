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توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق 

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق 
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، سماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطره على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، كذلك على مناطق ، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

كما توقَّعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 9 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة.

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