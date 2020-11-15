«الجنيد» يحذر من رسائل إلكترونية تنتحل صفة البريد السعودي 

تواصل – فريق التحرير:
حذر سمير الجنيد الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات، من خطورة التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني.
وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “انتشرت مؤخراً رسائل تتخذ صفة البريد السعودي واجهة لها فاحذر منها.
وأضاف سمير الجندي “قبل أيام أحد الأصدقاء كان سيخسر أكثر من 4 آلاف ريال بسببها”.
⚠️كن حذر عند التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني
✉️ويجب التأكد من صحتها
انتشرت مؤخراً رسائل تتخذ صفة البريد السعودي واجهة لها
فاحذر منها
قبل أيام أحد الأصدقاء كان سيخسر أكثر من 4 ألاف ريال بسببها
🎦هنا فيديو وضحت الطريقة وكيف تمتhttps://t.co/F3oZw1j7Ks#تحذيرpic.twitter.com/81amb4fOSK
— سمير الجنيد (@SamirJunaid)November 15, 2020