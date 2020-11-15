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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الجنيد» يحذر من رسائل إلكترونية تنتحل صفة البريد السعودي 

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تواصل – فريق التحرير:

حذر سمير الجنيد الخبير التقني والمتخصص ‏في تقنية المعلومات، من خطورة التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني.

وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “انتشرت مؤخراً رسائل تتخذ صفة البريد السعودي واجهة لها فاحذر منها.

وأضاف سمير الجندي “قبل أيام أحد الأصدقاء كان سيخسر أكثر من 4 آلاف ريال بسببها”.

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