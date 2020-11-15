عبر جولة مصورة.. «بلدي الرياض» يقف على متطلبات السكان ببلدية العزيزية الفرعية

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يواصل المجلس البلدي بالرياض جولاته الميدانية على البلديات التابعة لمدينة الرياض للوقوف على الخدمات المقدمة للسكان ومتطلباتهم على أرض الواقع ضمن برنامج “جولات بلدي الرياض”.

و شملت جولات المجلس الوقوف علىواقع الخدمات البلدية في نطاق بلدية العزيزية الفرعية فيما رافق أعضاء المجلس مسؤولي الأمانة والجهات الخدمية في شركتي الكهرباء والمياه.

من جانبه، أشار الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي أن هذه الجولات هي فرصة كبيرة لتقييم واقع الخدمات وأن يتعرّف مقدمو الخدمة من الجهات الحكومية المختلفة على سير هذه الخدمات وجودتها على أرض الواقع،فليس الخبر كالمعاينة، مُضيفّا: “كل ذلك يهدف في النهاية إلى تحقيق أفضل أداء للخدمات المقدمة لسكان البلديات في نطاق المجلس”.

من ناحيته، أكد المهندس فيصل العنزي رئيس بلدية العزيزية على أهمية الجولات الميدانية للمجلس مُعربًا عن عزم البلدية على الإرتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذ كافة الملاحظات والاقتراحات التي تخدم المواطنين وتُيسّر متطلباتهم الحياتية.

وناقش المجلس البلدي خلال الجولة عددًا من الملاحظات والمقترحات التي تم رصدها ميدانيًا وطرق حلها للوصول إلى حلول عاجلة وسريعة.

وللإطلاع على كامل الجولة المصورة أضغط هنا :https://youtu.be/OW4ycU1d08w