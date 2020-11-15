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بالأرقام .. وزير الإسكان يُعلن تجاوز «برنامج سكني» مستهدفات 2020 (إنفوجراف)

بالأرقام .. وزير الإسكان يُعلن تجاوز «برنامج سكني» مستهدفات 2020 (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل تحقيق برنامج سكني أرقاماً قياسية تتجاوز مستهدفات عام 2020، حيث تمكن من خدمة 319.429 ألف أسرة سعودية حتى نهاية شهر أكتوبر.

وقال “الحقيل” عبر تغريدة له بموقع تويتر: ” يواصل الزملاء في برنامج سكني تقديم الخدمات الميسرة لأهالينا المستفيدين؛ وقد تشرفنا خلال شهر أكتوبر بخدمة أكثر من 33 ألف أسرة عبر خيارات البرنامج المتنوعة، محققين بذلك مستهدفاتنا المقررة لهذا العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة، فبارك الله لهم ونسأله التوفيق لتمكين الجميع من التملك”.

وتابع: “لازلنا نطمح لخدمة المزيد من الأسر السعودية، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمتكم على أكمل وجه، وبهذه المناسبة؛ أُبارك بإسمي وبالنيابة عن زملائي في وزارة الإسكان لكافة الأسر المستفيدة، وأشكر كل من ساهم وشارك في هذا الإنجاز الذي يرسم البسمة على محيّا آلاف الأسر، والشكر موصول لزملائي في برنامج سكني وفي وكالة الدعم السكني وخدمة المستفيدين على جهودهم في تسيير أعمال ومبادرات الوزارة المختلفة من خلال الفروع والمكاتب في جميع مناطق المملكة، حيث قاموا بالإشراف على أكثر من 150 مشروع، وتشرفوا بخدمة كافة المستفيدين خلال السنوات الماضية.

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