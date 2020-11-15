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اليمن..قتلى وجرحى من الحوثيين في كمين محكم بمحافظة الجوف (فيديو)

اليمن..قتلى وجرحى من الحوثيين في كمين محكم بمحافظة الجوف (فيديو)
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تواصل – فرق التحرير:

نفذ الجيش اليمني عملية استدراج لمجاميع من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين واستعادة أسلحة متنوعة.

وقال قائد ميداني إن قوات الجيش اليمني استدرجت مجاميع من ميليشيا الحوثي في كمين محكم بالقرب من منطقة بئر المرازيق وأوقعت العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وفي تعز تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بنيران الجيش في جبهة الأربعين إثر تجدد الاشتباكات بعد محاولة تسلل حوثية تكبدت خلالها خسائر مادية وبشرية.

 

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