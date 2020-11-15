الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عبر مذكرات تكامل بين «هيئة الفضاء» و «التعليم» .. المملكة تُعزز قدرات طلابها في علوم الفضاء

عبر مذكرات تكامل بين «هيئة الفضاء» و «التعليم» .. المملكة تُعزز قدرات طلابها في علوم الفضاء
0

تواصل-  فريق التحرير:

انطلق اليوم الأحد حفل توقيع مذكرات تكامل بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة التعليم، وعدد من الجامعات السعودية بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم.

وأكّد الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء خلال حفل توقيع مذكرات تكامل بين الهيئة ووزارة التعليم والجامعات السعودية أن الهدف من المذكرات هو تعزيز الابتكار وتشجيع الطلاب وتمكينهم من التخصص في العلوم التطبيقية المرتبطة بعلوم الفضاء.

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المذكرات التي توَقَّع اليوم تؤكّد على أهمية توسعة الدور الرئيس والأساس للجامعة المُتمثّل في تأهيل الكفاءات البشرية.

وتساهم الهيئة السعودية للفضاء من خلال توقيع مذكرات تكامل مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي.

يذكر أن أبرز المستفيدين من توقيع مذكرات تكامل بين الهيئة ووزارة التعليم والجامعات السعودية طلاب برنامج أجيال الفضاء الموهوبين حيث تهدف المذكرات إلى غرس الشغف لديهم وتنمية قدراتهم في العلوم التطبيقية المُرتبطة بالفضاء لتمكينهم وتأهيلهم لقيادة هذا القطاع والنهوض به.

مواد ذات صلة

مصادر تكشف: هل يتغير نظام «تحسين وظائف» منسوبي التعليم؟

مصادر تكشف: هل يتغير نظام «تحسين وظائف» منسوبي التعليم؟

مصادر: توجيهات بإلغاء مشروع «المدارس المستقلة»

مصادر: توجيهات بإلغاء مشروع «المدارس المستقلة»

تحذير من «التعليم» لمنسوبيها بشأن استخدام منصاتها لتحقيق منفعة شخصية

تحذير من «التعليم» لمنسوبيها بشأن استخدام منصاتها لتحقيق منفعة شخصية

«التعليم» تنفّذ خطة التدريب على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني

«التعليم» تنفّذ خطة التدريب على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>