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متحدث الصحة: الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المملكة مدروسة وليست عشوائية

متحدث الصحة: الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المملكة مدروسة وليست عشوائية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أنالأرقام التي يتم وضعها للحد من التجمعات مبنية على أرقام ودراسات وليست أمرا عشوائياً.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا اليوم الأحد، أن الإجراءات التي يتم وضعها بين الأفراد سواء البروتوكولات في المناطق العامة أو المناسبات الاجتماعية ليس أمرا عشوائيا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الرقم 50 الخاص بالتجمعات والمناسبات الاجتماعية ليس أيضا أمرا عشوائياً، بل كل هذه إجراءات مبنية على خبرات ودراسات وتراكمات علمية، ولدينا في المملكة من المراكز والخبرات ما نثق جداً في إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم.

 

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