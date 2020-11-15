«الطيران المدني» تُعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر (5) وظائف في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:
–مفتش سلامة مقصورة الركاب
المتطلبات: حاصل على رخصة ملاح جوي مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
–مفتش سلامة الملاحة الجوية
المتطلبات: دبلوم (مراقبة جوية، أنظمة ملاحية، طيران، علوم طيران، سلامة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
–مفتش السلامة الأرضية
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة صناعية، علوم طيران، إدارة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
–مفتش صلاحية الطيران
المتطلبات: حاصل على رخصة صيانة طائرات (لا يشترط الخبرة).
–مفتش عمليات الطيران
المتطلبات: حاصل على رخصة طيران بعدد ساعات لا تقل عن (2000) ساعة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على العمل تحت الضغط.
– مهارات في كتابة التقارير.
المزايا:
– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.
– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.
– بدل نقل.
– مكافأة شهر رمضان.
– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/3/29هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:http://bit.ly/35tu5yFفي موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.