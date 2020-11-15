ناقلة الغاز العملاقة «البارة» تنضم للأسطول البحرية للمملكة (صور)

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انضمت ناقلة الغاز العملاقة “البارة”، اليوم الأحد، إلى الأسطول البحري للمملكة العربية السعودية.

ونشرت الـهـيـئة الـعـامة للنقل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صور لرفع علم المملكة على ناقلة الغاز العملاقة البارة، معلنة انضمامها إلى الأسطول البحري للمملكة.

وجرت مراسم تسجيل “البارة” ورفع العلم عليها في ميناء رأس الخير، بالمنطقة الشرقية.