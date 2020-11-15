وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم.. ومغردون يتداولون آخر أعماله وكلماته (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
توفي اليوم الأحد ، الشيخ عبدالرحمن السحيم ، عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية إثر نوبة قلبية .
ونعى عدد من الدعاة الشيخ السحيم ، داعين له بالرحمة والمغفرة ، وقال أحمد بن عبدالكريم الخضير : ” عرفت هذا الرجل من الناصحين ، لا تكاد تسمع كلمة إلا وقد وضعت في ميزانها ، اللهم أحسن وفادته، وأكرم نزله، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة .”
ونشر الخضير عبر هاشتاق #وفاة_الشيخ_عبدالرحمن_السحيم آخر أعمال الفقيد رحمه الله ، وكذلك آخر كلماته .
وتداول المغردون أعمالاً ومقاطع مصورة للشيخ السحيم -رحمه الله- ، وانهالت عليه الدعوات بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيراً على الأعمال التي قدمها .
هذه من أخريات كلمات الشيخ عبدالرحمن السحيم -رحمه الله- قبل أيامpic.twitter.com/v63xxrz2VQ
— أحمد بن عبدالكريم الخضير (@ahmedk0025)November 15, 2020
#وفاة_الشيخ_عبدالرحمن_السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وانزله منازل السعداء في الجنة وكل العزاء والمواساة لأسرته واولاده ومحبيه وطلابه وعائلة السحيم الكريمةpic.twitter.com/UmdwAnZec1
— المحامي/عادل العبدالجبار ⚖️ (@adel21212121)November 15, 2020