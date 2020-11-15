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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم.. ومغردون يتداولون آخر أعماله وكلماته (فيديو)

وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم.. ومغردون يتداولون آخر أعماله وكلماته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

توفي اليوم الأحد ، الشيخ عبدالرحمن السحيم ، عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية إثر نوبة قلبية .

ونعى عدد من الدعاة الشيخ السحيم ، داعين له بالرحمة والمغفرة ، وقال أحمد بن عبدالكريم الخضير : ” عرفت هذا الرجل من الناصحين ، لا تكاد تسمع كلمة إلا وقد وضعت في ميزانها ، اللهم أحسن وفادته، وأكرم نزله، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة .”

ونشر الخضير عبر هاشتاق #وفاة_الشيخ_عبدالرحمن_السحيم آخر أعمال الفقيد رحمه الله ، وكذلك آخر كلماته .

وتداول المغردون أعمالاً ومقاطع مصورة للشيخ السحيم -رحمه الله- ، وانهالت عليه الدعوات بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيراً على الأعمال التي قدمها .

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