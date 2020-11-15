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«متحدث الصحة» يزف بشرى سارة حول نشاط فيروس كورونا في المملكة

«متحدث الصحة» يزف بشرى سارة حول نشاط فيروس كورونا في المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

زف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي بشرى سارة بشأن استقرار نشاط فيروس كورونا بالمملكة

 وقال “متحدث الصحة” خلال المؤتمر الصحفي حول آخر تطورات الفيروس: نبشركم.. المملكة في حالة استقرار لفيروس كورونا المستجد.

وأبان أن المملكة مهتمة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعلن عنها وتوفيرها فور اعتمادها بالطرق الرسمية.

وأشار إلى أنه من الملاحظ على مدى الأسبوعين الماضيين ارتفاعًا في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة.

وأكد أنه في شهر أغسطس في إحدى المدن حضر حفل الزواج 55 شخصًا، وأحد الحضور مصاب، فانتقلت العدوى إلى 176 شخصًا، وتوفي على إثرها 7 أشخاص لم يحضروا الزواج.

وأضاف “العبد العالي ” أن هناك نشاط لفيروس كورونا في دول العالم.

وأكد أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم ، التشديد بفرض الكمامات، ووضع قيود مشددة على التجمعات، وكذلك شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة.

وأوضح أن 95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم ، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم.

ونوه بإجراء 4.820.214 مسحة في مراكز تأكد، واستقبال 1.532.833 مراجعًا لعيادات تطمن، واستقبال 21.403.183 اتصالًا عبر مركز 937، وإجراء 8.884.863 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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