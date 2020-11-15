شاهد.. هطول الأمطار وزخات البَرَد على بارق بـ«عسير»

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوضح هطول الأمطار وتساقط زخات البرد على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة بارق بمنطقة عسير.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.