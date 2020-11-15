تنبيه من «الموارد البشرية»: انتهاء فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان بعد 5 أيام

تواصل – فريق التحرير :

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبرموقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

وكانت الوزارة حددت يوم 20 نوفمبر الجاري موعدًا لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان.

ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي :هنا.

– اختر الملف الشخصي.

– اختر تحديث البيانات.

– راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.