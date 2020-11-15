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بالفيديو.. انقلاب شاحنة على أحد الطرق بنجران بعدما فقد سائقها السيطرة عليها

بالفيديو.. انقلاب شاحنة على أحد الطرق بنجران بعدما فقد سائقها السيطرة عليها
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحادث انقلاب مروع لشاحنة على طريق سريع في نجران .

وأظهر الفيديو سائق الشاحنة ويبدو أنه قد فقد السيطرة عليها عند أحد المنعطفات ، لتسير الشاحنة بشكل مباشر وتخرج عن الطريق ثم تصدم بصناديق للقمامة وتنقلب على جانب الطريق .

ولم يتسن لـ “تواصل” التأكد من وقت وقوع الحادث.

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