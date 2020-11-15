بالفيديو.. انقلاب شاحنة على أحد الطرق بنجران بعدما فقد سائقها السيطرة عليها

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحادث انقلاب مروع لشاحنة على طريق سريع في نجران .
وأظهر الفيديو سائق الشاحنة ويبدو أنه قد فقد السيطرة عليها عند أحد المنعطفات ، لتسير الشاحنة بشكل مباشر وتخرج عن الطريق ثم تصدم بصناديق للقمامة وتنقلب على جانب الطريق .
ولم يتسن لـ “تواصل” التأكد من وقت وقوع الحادث.
فيديو ..
كاميرا مراقبة مثبته على أحد المنازل توثق فقدان سائق شاحنه السيطره على شاحنته وتعرضه للإنقلاب على شارع الأمير سلطان بالجربه ..#نجران_الانpic.twitter.com/2edlTXX9Wc
— نجران الان (@NAJRAN_NOW)November 15, 2020