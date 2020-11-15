الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 5.8% الشهر الماضي.. والأغذية تتصدر

«الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 5.8% الشهر الماضي.. والأغذية تتصدر
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر الماضي، راصدة التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتغير الشهري للمؤشر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير ارتفاع أسعار المستهلك في شهر أكتوبر الماضي، عن أسعارها في شهر أكتوبر 2019 بنسبة تصل إلى 5.8%، وعن شهر سبتمبر 2020 بنسبة بلغت 0.1%.

وأشار التقرير إلى أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات، والتي ارتفعت بنسبة 13%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 7%.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت في شهر أكتوبر 2020، بمقدار 0.6% عن مثيلاتها في شهر سبتمبر 2020، وبمقدار 13% عن شهر أكتوبر 2019.

فيما سجل قسم التبغ ارتفاعًا عن شهر سبتمبر 2020 بمقدار 0.1%، و13.2% عن شهر أكتوبر 2019.

فيما انخفضت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1% عن شهر سبتمبر 2020، وبنسبة 0.7% عن شهر أكتوبر 2019.

وأتاحت الهيئة تفاصيل ارتفاع وانخفاض السلع عبر الرابط (أضغط هنا).

الصورة

مواد ذات صلة

«الكهرباء»: يمكن إيصال الخدمة الكهربائية بدون عداد بشكل مؤقت في هذه الحالة

«الكهرباء»: يمكن إيصال الخدمة الكهربائية بدون عداد بشكل مؤقت في هذه الحالة

شكاوى من انقطاع التيار بـ«شوقية مكة».. والكهرباء تعلق

شكاوى من انقطاع التيار بـ«شوقية مكة».. والكهرباء تعلق

«شركة الكهرباء» توضح خطوات تقديم طلب «عداد مؤقت»

«شركة الكهرباء» توضح خطوات تقديم طلب «عداد مؤقت»

«أضاء بيته بالعلم رغم الظلام».. طفل يتحدى انقطاع الكهرباء ويذاكر دروسه بطريقة إبداعية (صورة)

«أضاء بيته بالعلم رغم الظلام».. طفل يتحدى انقطاع الكهرباء ويذاكر دروسه بطريقة إبداعية (صورة)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>