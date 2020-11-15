بشرى سارة من «هيئة الاتصالات» بشأن نشر نقاط «واي- فاي» مجانية بالأماكن العامة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق مبادرة نشر نقاط اتصال “واي فاي” إضافية مجانية في عدد من الأماكن العامة بالمملكة، وذلك بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضحت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها بدأت تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل لتصل نقاط “الواي فاي” الإضافية المجانية الموزعة في عدد من الأماكن العامة في المملكة إلى 60 ألف نقطة، مؤكدةً التزامها بمتابعة تفعيل الشركات لهذه المبادرة، وتسهيل إجراءات دخول المستخدمين لها.

وأبانت أنه سيتم توفير خرائط تظهر مواقع كافة نقاط “الواي فاي” المجانية في جميع المناطق على نحو يتيح للمستخدمين الاطلاع عليها في موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن إتاحة الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي العامة لكل مقدم خدمة لمدة تصل إلى ساعتين يومًيان ، لعدد كبير من مستفيدي ومرتادي عدد من الأماكن العامة ومن بينها المستشفيات، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة في مدن المملكة.