الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أبل» تعتزم إطلاق أول جهاز iPad مزود بشاشة LED في هذا الموعد 

«أبل» تعتزم إطلاق أول جهاز iPad مزود بشاشة LED في هذا الموعد 
0

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم عملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل إطلاق أول جهاز iPad مزود بشاشة LED صغيرة وAirPods 3 في النصف الأول من 2021، وفقًا لتقارير MacRumors ونقلًا عن المحلل الموثوق مينغ تشي كو.

ووفقًا لتقريره البحثي الأخير، يتوقع تشي كو، ارتفاع عائدات أبل بنسبة تصل إلى 100% على أساس سنوي في العام 2021 بسبب التغيير في مكونات بطارية iPhone 13.

وأفاد تشي كو، أن مكونات شاشة (Mini-LED) سيتم إنتاجها بكميات كبرى في الربع الأخير من هذا العام، وذلك بالرغم من أنه غير واضح زمن إطلاق (iPad Pro) الجديد.

وأشار ”نشي كو“ في تقرير سابق، إلى أن شركة أبل تطور 6 أجهزة بتقنية العرض الجديدة التي تقدم مزايا مماثلة لتقنية (OLED) مثل: التعتيم الموضعي لدرجات سواد أعمق، وتباين أعلى، وأقل عرضة للاحتراق.

وتستخدم تقنية (Mini-LED) الآلاف من مصابيح LED الصغيرة كإضاءة خلفية يمكن تشغيلها وإيقافها بشكل فردي لتقديم تباين أكثر حدةً بين المناطق الساطعة والمظلمة في الصورة.

وقال ”كو“ في شهر مارس /آذار:“إن هذه الأجهزة الستة، هي: (iPad Pro) بقياس 12.9 بوصة، و(iMac Pro) بقياس 27 بوصة، و(MacBook Pro) بقياس 14.1 بوصة، و (MacBook Pro‌) بقياس 16 بوصة، و (iPad) بقياس 10.2 بوصة، و (iPad‌ mini) بقياس 7.9 بوصة“.

ومن المفترض أن تدخل AirPods 3 أيضًا الإنتاج الضخم في النصف الأول من عام 2021.

ومن المتوقع أن تأتي تلك السماعات بتصميم مشابه لـ AirPods Pro،مما يعني أنه سيكون لها ساق أقصر، وأطراف أذن قابلة للاستبدال، ومن المحتمل أن يتم استبدال تصميم PCB + SMT الصلب المرن بنظام System-in-Package المستخدم في AirPods Pro.

مواد ذات صلة

«الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات «أبل»

«الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات «أبل»

«ريدمي» تعتزم إطلاق أحدث إصداراتها Redmi Note 9.. تعرّف على المزايا

«ريدمي» تعتزم إطلاق أحدث إصداراتها Redmi Note 9.. تعرّف على المزايا

«هواوي» تستعد لإطلاق مكبر صوتي ذكي.. تعرّف على مميزاته

«هواوي» تستعد لإطلاق مكبر صوتي ذكي.. تعرّف على مميزاته

«هونر» تكشف عن هاتفها الجديد Honer 10X Lite.. تعرف على السعر والمزايا

«هونر» تكشف عن هاتفها الجديد Honer 10X Lite.. تعرف على السعر والمزايا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>