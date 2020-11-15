«هدف» يدعو الموظفين بالقطاع الخاص والباحثين عن العمل للتسجيل في«دروب –إن».. تعرّف على المزايا

تواصل- واس:

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب” اليوم، موظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي “دروب ــــ إنْ”، من خلال منصة التدريب الإلكتروني “دروب” على الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in/ .

ويهدف برنامج “دروب ــــ إنْ”، إلى تطوير مهارات المتدربين من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة، تتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل ، من خلال منحهم تدريب غير محدود لأكثر من 16,000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 شهور.

ويقدم برنامج “دروب ــــ إنْ”، تدريب إلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي، سعياً لرفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص توظيف الباحثين والباحثات عن عمل.

ويتميز برنامج “دروب- إنْ”، بتقديم أكثر من 16,000 دورة تدريبية في العديد من المجالات منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية يتم إنهاء متطلباتها.