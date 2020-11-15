للوقاية من «كورونا».. 10 ممارسات عليك تجنبها في أماكن العمل

تواصل – فريق التحرير :

وجهت مدينـة الملك عبدالله الطبية نصائح مهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في أماكن العمل.

وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر” ، تجنّب هذه المُمارسات في أماكن العمل ومنها :

– عدم ارتداء الكمامة

– تجاهل غسل اليدين

– دخول المصعد إذا كان مزدحما

– المصافحة باليد عند مقابلة الزملاء

– مشاركة أطباق الأكل والشرب

– ملامسة الأسطح دون تعقيمها

– التجمع مع الموظفين وقت الاستراحة

– لمس الوجه دون غسل اليدين أو تعقيمهما

– المشاركة في استخدام الأجهزة والأدوات المكتبية

– الجلوس بالقرب من الآخرين دون ترك مسافة آمنة