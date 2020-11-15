الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

للوقاية من «كورونا».. 10 ممارسات عليك تجنبها في أماكن العمل

للوقاية من «كورونا».. 10 ممارسات عليك تجنبها في أماكن العمل
0

تواصل – فريق التحرير :

وجهت مدينـة الملك عبدالله الطبية نصائح مهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في أماكن العمل.

وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر” ، تجنّب هذه المُمارسات في أماكن العمل ومنها :

– عدم ارتداء الكمامة

– تجاهل غسل اليدين

– دخول المصعد إذا كان مزدحما

– المصافحة باليد عند مقابلة الزملاء

– مشاركة أطباق الأكل والشرب

– ملامسة الأسطح دون تعقيمها

– التجمع مع الموظفين وقت الاستراحة

– لمس الوجه دون غسل اليدين أو تعقيمهما

– المشاركة في استخدام الأجهزة والأدوات المكتبية

– الجلوس بالقرب من الآخرين دون ترك مسافة آمنة

مواد ذات صلة

«الصحة»: تسجيل 349 إصابة جديدة بـ «كورونا» و379 حالة تعافٍ و16 وفاة

«الصحة»: تسجيل 349 إصابة جديدة بـ «كورونا» و379 حالة تعافٍ و16 وفاة

تطوير «بخاخ» جديد يُقلل من احتمالات الإصابة بـ«كورونا»

تطوير «بخاخ» جديد يُقلل من احتمالات الإصابة بـ«كورونا»

أول تغريدة للشيخ «عائض القرني» بعد تماثله للشفاء من «كورونا»

أول تغريدة للشيخ «عائض القرني» بعد تماثله للشفاء من «كورونا»

«الصحة»: تسجيل 311 إصابة جديدة بـ«كورونا» و412 حالة تعافي و15 وفاة

«الصحة»: تسجيل 311 إصابة جديدة بـ«كورونا» و412 حالة تعافي و15 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>