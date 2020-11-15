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«العدل»: ارتفاع قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم منذ بداية العام.. وهذه المنطقة تتصدر

«العدل»: ارتفاع قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم منذ بداية العام.. وهذه المنطقة تتصدر
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل عن ارتفاع إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم الابتدائية في مناطق المملكة، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الهجري الجاري.

 

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت البيانات الصادرة أن إجمالي قضايا الأحوال الشخصية منذ بداية العام الهجري وحتى 26 ربيع الأول، بلغت نحو 103766 قضية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه 87051 قضية.

 

وتصدرت دعاوى النكاح والفرقة بـ 13366 دعاوى الأحوال الشخصية، فيما بلغت قضايا إنهاءات الأحوال الشخصية 73422 بنسبة 70.8 % منها 27256 قضية في محرم و24048 في صفر و22118 في ربيع الأول.

 

وتصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في عدد القضايا خلال الأشهر الثلاثة بـ 27303، منها 8959 دعاوى و18344 إنهاءات، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بـ 25063، بلغت منها الدعاوى 17173 دعوى والإنهاءات 7890، وحلت منطقة الباحة أخيرة بـ 1597 قضية، منها 1189 إنهاءات و408 الدعاوى. 

 

 

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