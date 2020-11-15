«النمر» يكشف عن 3 فوائد مهمة لإنقاص الوزن

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كشف الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، عن فوائد إنقاص الوزن إلى نحو 10% .
وأوضح النمر، أن إنزال 10% من الوزن الزائد يؤدي إلى انخفاض الدهون الثلاثية 20%، وانخفاض الكولسترول الضار إلى 15% .
كما أكد النمر أنه يؤدي إلى ارتفاع الكولسترول النافع بنحو 8%.
وأشار النمر إلى أن السمنة مشكلة عالمية وفي ازدياد مستمر ، على مستوى العالم ، وتبلغ السمنة في الرجال ٣٧% ، وعند النساء ٣٨% ، وعند الأطفال ٢٢% .
إنزال ١٠% من وزنك الزائد…يؤدي الى:
*نزول الدهون الثلاثية ٢٠%
*نزول الكلسترول الضار ١٥%
*ارتفاع الكلسترول الحميد ٨%
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)November 14, 2020