«النمر» يكشف عن 3 فوائد مهمة لإنقاص الوزن

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كشف الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، عن فوائد إنقاص الوزن إلى نحو 10% .

وأوضح النمر، أن إنزال 10% من الوزن الزائد يؤدي إلى انخفاض الدهون الثلاثية 20%، وانخفاض الكولسترول الضار إلى 15% .

كما أكد النمر أنه يؤدي إلى ارتفاع الكولسترول النافع بنحو 8%.

وأشار النمر إلى أن السمنة مشكلة عالمية وفي ازدياد مستمر ، على مستوى العالم ، وتبلغ السمنة في الرجال ٣٧% ، وعند النساء ٣٨% ، وعند الأطفال ٢٢% .