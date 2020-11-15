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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«النمر» يكشف عن 3 فوائد مهمة لإنقاص الوزن

«النمر» يكشف عن 3 فوائد مهمة لإنقاص الوزن
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، عن فوائد إنقاص الوزن إلى نحو 10% .

وأوضح النمر، أن إنزال 10% من الوزن الزائد يؤدي إلى انخفاض الدهون الثلاثية 20%، وانخفاض الكولسترول الضار إلى 15% .

كما أكد النمر أنه يؤدي إلى ارتفاع الكولسترول النافع بنحو 8%.

وأشار النمر إلى أن السمنة مشكلة عالمية وفي ازدياد مستمر ، على مستوى العالم ، وتبلغ السمنة في الرجال ٣٧% ، وعند النساء ٣٨% ، وعند الأطفال ٢٢% .

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